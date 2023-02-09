В Хабаровске построят новое кладбище к 2024 году

В Хабаровске строят новое кладбище Фото: @kravchuk_official Фото: Социальные сети

В Хабаровске все существующие кладбища переполнены. Проблема с поиском новых мест для захоронений существует уже несколько лет. В связи с этим началось строительство нового комплекса на 70 тысяч мест. Его планируют открыть к 2024 году в Матвеевке. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук побывал на стройплощадке.

- С последнего объезда, который был в декабре 2022-го, видны ощутимые изменения. Появилась подъездная дорога, разворотная площадка и она же парковка, подготавливаются места для захоронения, - сказал Сергей Кравчук.

По словам подрядчика, работы ведутся круглосуточно в соответствии с графиком.

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