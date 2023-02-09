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НовостиОбщество9 февраля 2023 2:50

Депутатский час по вопросам вывоза мусора прошел в гордуме Хабаровска

Участники обсудили насущные вопросы и проблемы в работе регоператора
Александра ЯВИЩЕНКО
Депутатский час по вопросам вывоза мусора прошел в гордуме Хабаровска

Депутатский час по вопросам вывоза мусора прошел в гордуме Хабаровска

Фото: Администрация Хабаровска

Общественники, жители частного сектора, представители власти и заместитель хабаровского межрайонного природоохранного прокурора Сергей Головин встретились, чтобы обсудить работу регоператора. В основном депутатский час был посвящен темам, касающимся мест накопления и периодичности вывоза мусора.

- Депутаты будут содействовать улучшению качества работы регоператора. Контроль над оказанием услуг по вывозу отходов будет продолжен, - сказал Илья Цыбров, зампред комитета по городскому хозяйству.

Также поднимался вопрос о перерасчете для жителей, которые получают услуги не в полном объеме или недостаточного качества.

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