Депутатский час по вопросам вывоза мусора прошел в гордуме Хабаровска
Фото: Администрация Хабаровска
Общественники, жители частного сектора, представители власти и заместитель хабаровского межрайонного природоохранного прокурора Сергей Головин встретились, чтобы обсудить работу регоператора. В основном депутатский час был посвящен темам, касающимся мест накопления и периодичности вывоза мусора.
- Депутаты будут содействовать улучшению качества работы регоператора. Контроль над оказанием услуг по вывозу отходов будет продолжен, - сказал Илья Цыбров, зампред комитета по городскому хозяйству.
Также поднимался вопрос о перерасчете для жителей, которые получают услуги не в полном объеме или недостаточного качества.
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