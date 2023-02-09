Депутатский час по вопросам вывоза мусора прошел в гордуме Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Общественники, жители частного сектора, представители власти и заместитель хабаровского межрайонного природоохранного прокурора Сергей Головин встретились, чтобы обсудить работу регоператора. В основном депутатский час был посвящен темам, касающимся мест накопления и периодичности вывоза мусора.

- Депутаты будут содействовать улучшению качества работы регоператора. Контроль над оказанием услуг по вывозу отходов будет продолжен, - сказал Илья Цыбров, зампред комитета по городскому хозяйству.

Также поднимался вопрос о перерасчете для жителей, которые получают услуги не в полном объеме или недостаточного качества.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.