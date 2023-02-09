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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 3:17

Под колесами на тротуаре: грузовик наехал на женщину в Хабаровске

Водитель грузовика сбил хабаровчанку на тротуаре
Александра ЯВИЩЕНКО
Водитель грузовика сбил хабаровчанку на тротуаре

Водитель грузовика сбил хабаровчанку на тротуаре

Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Несчастный случай произошел в Хабаровске 8 февраля. 58-летняя женщина стояла на тротуаре около дома №35 на Амурском бульваре. В это время водитель грузовика Isuzu Elf, который привез товар в магазин, сдавал задним ходом. Не заметив пешехода, он наехал на хабаровчанку.

- Женщина получила множественные травмы. У нее переломы височной кости, ключицы, кисти. Врачи также диагностировали пневмоторакс, сейчас она в тяжелом состоянии, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Саблина, инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Хабаровску.

24-летний водитель грузовика в момент происшествия был трезв.

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