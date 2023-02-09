Прокуратура проверит соблюдение прав пятиклассницы из Хабаровска после конфликта из-за школьной формы

У каждой стороны конфликта свое мнение. Фото тематическое Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Прокуратура подключилась к выяснению обстоятельств конфликта в школе №1 Хабаровска. В учреждении произошло разногласие из-за школьной формы. По версии мамы пятиклассницы, ученицу выгнали с занятий из-за неправильной кофты, в которой она пришла на уроки.

Свои комментарии по данному поводу «КП» - Хабаровск» ранее давала школа и управление образования города. В администрации учреждения объяснили, что ребенка никто не выгонял, а попросили позвонить маме, чтобы она привезла другую одежду, подходящую под устав школы.

- Я была дежурным администратором и увидела девочку в толстовке. Я сделала ей замечание, после которого школьница сняла спортивную одежду. Под кофтой у нее оказалась мятая футболка с двумя разрезами по бокам, из которых был виден лифчик, - рассказала «КП» - Хабаровск» Светлана Гридасова, директор школы №1.

Сначала обстоятельства инцидента проверили в управлении образования. В ведомстве «КП» - Хабаровск» объяснили, что видели видеозапись из холла школы, из которой стало понятно, что девочку забрала из школы лично мама, а учителя или директор ее домой не отправляли.

- Прокуратура Железнодорожного района проводит проверку информации о том, что учащуюся средней общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского Союза Чкалова не пустили на урок и заставили переодеться. В ходе проверки будет дана оценка соответствию требованиям действующего законодательства локальных актов образовательной организации, а также соблюдению прав и законных интересов несовершеннолетней, - опубликовала сообщение прокуратура Хабаровского края в своем Telegram-канале.

В случае если нарушения выявят, будут приняты меры прокурорского реагирования.

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