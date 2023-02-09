Депрессивных деревень на карте края быть не должно

Поздравление редакции газеты «Бикинский Вестник» с 90-летием. Фото: предоставлено КП.

Почему Бикинский район в тяжелейшие годы после Великой Отечественной и войны с Квантунской армией смог нарастить производственные мощности, поднять лесопереработку, всегда был в авангарде по выпуску валовой сельскохозяйственной продукции и выращиванию овощей, а сейчас все это утеряно?

Климат не изменился, земли так же много, правительство края при полной поддержке закдумы ежегодно наращивает объемы субсидий сельхозтоваропроизводителям, но должного эффекта нет.

Самый южный город Хабаровского края - Бикин - и весь Бикинский район должны быть самодостаточными и развитыми, иного варианта просто не допускаю.

В свой избирательный округ езжу постоянно, аккумулирую проблемы территории в разговоре с жителями и готовлю предложения по их решению.

Да, в районе есть огромные возможности по развитию своих небольших фермерских хозяйств с господдержкой, которая проходит через наш комитет, можно трудиться и зарабатывать.

Но не всегда люди используют то, что им дается, не всегда знают то, что мы прописываем в законах, поэтому говорю и убеждаю - нельзя сидеть, сложа руки, втягивайтесь в фермерство, которое станет для вашей семьи кормильцем, власть и мы поможем.

Кирилл Цмакалов и и.о. прокурора города Роман Ромашин. Фото: предоставлено КП.

Насчет власти. У Бикина новые силовики, это и. о. прокурора города Роман Ромашин, он приехал из Хабаровска, серьезный и волевой человек, отец троих детей, а также начальник полиции Бикина Сергей Мироненко, по разговору видно, что порядок эти офицеры обеспечат.

Кирилл Цмакалов и начальник полиции Бикина Сергей Мироненко. Фото: предоставлено КП.

Порядок, кстати, всегда там, где люди душой болеют за то, что они делают.

Всегда отмечаю коллектив Бикинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Рад, что пришло новое оборудование для реабилитации ребят, дай бог, чтобы были здоровы.

Ну и, конечно же, с огромным уважением поздравил редакцию газеты «Бикинский вестник» с 90-летием, вручил приветственный адрес и благодарственное письмо от нашей думы талантливым перьям.

У этого медиа есть нестареющие, редкие сегодня, но меткие добрые традиции - это социальная ответственность, доброе отношение к читателям, стремление сверять творчество с этическими и нравственными критериями.

От души желаю «Бикинскому вестнику» крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой творческой энергии, реализации всех профессиональных и жизненных планов. Предлагаю вместе поднимать темы, которые волнуют бикинцев, давать, например, больше информации по программе «Чистая вода», пусть население знает о планах работ.

Нужно также разобраться, почему коммунальные тарифы на воду не соответствуют ее качеству, и как добиться того, чтобы маршрутки по городу ходили как часы.

Жители недовольны тем, что запись на прием к врачам проходит один раз в две недели, и дается на это один час, людям непонятна схема компенсации за проезд в медицинские учреждения Хабаровска, школьникам нужны новые компьютеры в кабине информатики.

Вопросы ясные, четкие, и мы должны дать на них ответы без популизма, без пиара и по делу. Иначе мы зачем пришли во власть?

Но я бы сказал еще проще. Тебя или вспомнят добрым словом за то, что ты помог людям, или дурным - за то, что не помог. И это все на твоей совести.

Кирилл ЦМАКАЛОВ.