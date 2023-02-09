Стащила 400 тысяч из халата: жительница Комсомольска прогуляла деньги своей матери

Женщина украла 400 тысяч рублей у матери, чтобы съездить в Хабаровск Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

65-летняя комсомольчанка сообщила в полицию о пропаже 400 тысяч рублей. Она хранила деньги в кармане халата, но внезапно обнаружила, что они исчезли. Женщина рассказала, что подозревает свою дочь, которая недавно была у нее в гостях. Полиция задержала 33-летнюю родственницу потерпевшей.

- По словам подозреваемой, она знала, что ее мать каждый вечер прятала халат в выдвижной ящик кресла, а утром доставала. Когда хозяйка квартиры уснула, женщина забрала деньги и сбежала, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Прогулять всю сумму комсомольчанка решила в Хабаровске. Она купила билет и отправилась в экспресс-тур по краевой столице. Украденные деньги разлетелись по магазинам одежды и косметики. Часть была потрачена на продукты и развлечения. Сдачу со всех покупок женщина все же вернула матери - три тысячи рублей. На нее завели уголовное дело за кражу. Теперь «гулящей дочери» грозит до пяти лет лишения свободы.

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