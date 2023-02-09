Авария на ТЭЦ-3 произошла в Хабаровске 9 февраля
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Вторая за последние дни авария произошла на хабаровской ТЭЦ-3, которая обслуживает большую часть краевой столицы. Первыми ранним утром 9 февраля почувствовали холод в своих квартирах жители Северного микрорайона. Температура в батареях сильно упала. Тепла не хватает, чтобы прогреть дома в почти 20-градусный мороз.
- Сейчас в работе находятся два энергоблока, ремонт ведется на энергоблоке №1. Окончание работ запланировано на 11 февраля, но специалисты намерены завершить их раньше этого срока, - рассказали в АО «ДГК» Хабаровска.
Сейчас работают энергоблок №4 и резервное оборудование. Силы энергетиков направлены на поднятие температуры в батареях жилых домов.
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