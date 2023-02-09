Экс-инспектора Россельхознадзора Хабаровского края осудят за взятки Фото: Олег ЗОЛОТО

Бывший инспектор Россельхознадзора Хабаровского края загубил свою карьеру и вскоре выслушает приговор суда. Мужчина обвиняется в получении взяток за выдачу сертификатов.

Следователи выяснили, что взятки сотрудник Россельхознадзора брал с ноября 2015 по октябрь 2018 года. Деньги ему на карту переводил директор организации, экспортирующий за рубеж древесину. За это инспектор быстро и без лишних вопросов выдавал фитосанитарные сертификаты на продукцию. За три года от предпринимателя он получил больше 150 тысяч рублей.

Заведено уголовное дело за взяточничество. Следователи собрали достаточно доказательств и направили дело в суд, где мужчине вынесут приговор. Ему может грозить штраф от двух до четырех миллионов рублей или лишение свободы от семи до 12 лет.

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