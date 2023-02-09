Небольшое потепление ожидает Хабаровский край 10 февраля Фото: Администрация Хабаровска

Погода 10 февраля в Хабаровске станет немного теплее. Ночью синоптики прогнозируют от -23 до -25, а днем от -11 до -13 градусов. Снега в краевой столице не будет, а ветер поднимется до 5-10 метров в секунду.

В южных районах пройдет небольшой снег. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Ночью температура будет от -22 до -27, а днем от -8 до -13.

В центральной части Хабаровского края погода 10 февраля не порадует теплом. Ночью морозы достигнут -37 градусов, а днем будет от -10 до -19. Скорость ветра составит 2-12 метров в секунду. По прогнозу, осадков в пятницу не будет.

На севере региона установится преимущественно солнечная погода с ветром до 13 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет от -24 до -38, а днем от -15 до -23 градусов.

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