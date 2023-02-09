Михаил Дегтярев обсудил с Юрием Трутневым меры поддержки лесной отрасли

Лесопромышленный комплекс играет важную роль в экономике Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске прошло совещание под руководством зампреда Правительства РФ Юрия Трутнева. В нем принял участие глава региона Михаил Дегтярев. На повестке дня стояли вопросы развития лесопромышленных комплексов. Губернатор отметил, что они играют важную роль в краевой экономике.

- Это 300 лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий, в которых трудятся более 13 тысяч человек. Государственная политика обеспечила ускоренное создание в крае мощностей по деревообработке. Сегодня наши предприятия способны ежегодно перерабатывать восемь миллионов кубометров древесины. По инвестпроектам созданы сушильные мощности, налажено производство шпона, топливных гранул, - сообщил Михаил Дегтярев.

Сегодня объемы поставок пиломатериалов и их цены снижаются, на это влияет и изменение рынка.

По информации Юрия Трутнева, Дальний Восток - кладезь древесины. Здесь находится половина российских лесов, треть запасов дерева. А вот объемы заготовки оставляют желать лучшего - всего 8% от общего числа по России. К тому же в отрасли есть немало проблем, которые мешают в ней работать. Это и регулирование влажности пиломатериалов, и выдача разрешений, и сложности с экспортом щепы.

Правительство помогает отрасли, и уже реализованы 12 проектов: пять в Хабаровском крае, по три в Бурятии и Приморском крае и один в Приамурье. Работа идет над еще пятью. В ТОР и свободном порту Владивосток в лесной и целлюлозно-бумажной отрасли реализуется 77 инвестпроектов с объемом инвестиций 34,6 миллиарда рублей. Вложено уже 14,1 миллиарда, а на работу устроили около пяти тысяч человек.

Ухудшается ситуация в отрасли из-за санкций. Рынки многих стран для российской продукции закрылись. Предложения по решению проблем также обсудили на совещании, Трутнев обещал рассказать о них Владимиру Путину.

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