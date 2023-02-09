В Хабаровском аэропорту отметили 100-летие гражданской авиации Фото: "ХабАвиа"

В аэропорту Хабаровска прошли мероприятия в честь юбилея гражданской авиации. Этой отрасли в России 9 февраля исполнилось 100 лет. Отпраздновать событие пришли десятки хабаровчан. В воздушной гавани прошел танцевальный флешмоб. Он охватил всю зону терминала внутренних авиалиний.

В аэропорту также работает «Выставка-воспоминание». Пассажиры и гости воздушной гавани смогли познакомиться с архивными фото, которые были сделаны в течение 20 последних лет работы аэровокзала.

В честь праздника аэропорт выпустил тематические открытки «Привет из Хабаровска». 9 февраля все желающие смогли отправить послание родным и близким в зонах регистрации, вылета и прилета.

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