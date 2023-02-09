Белорусам покажут фильм о Хабаровском крае

В Хабаровском крае снимают новый фильм Фото: министерство экономического развития Хабаровского края
В Хабаровском крае снимают новый фильм. Накануне в гостях в регионе побывала съемочная группа Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь.
В министерстве экономического развития края рассказали, что ее специалисты снимают специальные репортажи о сотрудничестве России и Беларуси. В некоторых регионах европейской части страны и Дальнего Востока команда уже побывала. Нужные кадры отсняли в Приморье и на острове Сахалин. Очередь дошла и до Хабаровска.
- Наши гости уже побывали на родине самолетов - в Комсомольске-на-Амуре, посетили туристические точки. Впереди хабаровские предприятия и достопримечательности, - отметили в минэкономе региона.
Готовый фильм обещают обязательно показать не только жителям Беларуси, но и хабаровчанам. А пока специалисты министерства поделились несколькими кадрами с закулисья.
В мае прошлого года губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Они отметили, что сторонам интересно взаимное экономическое сотрудничество в различных отраслях. Сейчас это особенно важно, когда на страну давят санкции.
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