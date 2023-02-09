Соревнования «Памяти Российских воинов» по боксу пройдут в Комсомольске-на-Амуре

Соревнования «Памяти Российских воинов» по боксу пройдут в Комсомольске Фото: минспорта Хабаровского края
С 13 по 18 февраля в городе Юности пройдут соревнования среди боксеров 17-18 лет. В международном турнире «Памяти Российских воинов, погибших в Афганистане и других горячих точках» примут участие бойцы из России, Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана. Нашу страну будут представлять 36 спортсменов. Сборная Хабаровского края выступит отдельной командой.
- Этот турнир станет началом дальнейшей боксерской карьеры молодых спортсменов, - сказал Юрий Никулин, тренер сборной Хабаровского края.
Церемония открытия соревнований состоится 13 февраля в 16:00 в спорткомплексе «Орлан». С 14 по 16 февраля пройдут предварительные поединки, а 18 числа выберут победителей турнира.
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