Соревнования «Памяти Российских воинов» по боксу пройдут в Комсомольске-на-Амуре

Соревнования «Памяти Российских воинов» по боксу пройдут в Комсомольске Фото: минспорта Хабаровского края

С 13 по 18 февраля в городе Юности пройдут соревнования среди боксеров 17-18 лет. В международном турнире «Памяти Российских воинов, погибших в Афганистане и других горячих точках» примут участие бойцы из России, Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана. Нашу страну будут представлять 36 спортсменов. Сборная Хабаровского края выступит отдельной командой.

- Этот турнир станет началом дальнейшей боксерской карьеры молодых спортсменов, - сказал Юрий Никулин, тренер сборной Хабаровского края.

Церемония открытия соревнований состоится 13 февраля в 16:00 в спорткомплексе «Орлан». С 14 по 16 февраля пройдут предварительные поединки, а 18 числа выберут победителей турнира.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.