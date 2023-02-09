Штормовое предупреждение объявили 10 февраля в трех районах Магаданской области

Магаданцев просят быть аккуратными и внимательными на дорогах Фото: ПСЦ Магаданской области

В трех районах Магаданской области в пятницу, 10 февраля, объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в региональном пожарно-спасательном центре.

По информации ПСЦ, в этот день есть риск возникновения ЧС в Ольском, Омсукчанском, Северо-Эвенском МО. Из-за погодных условий существует вероятность обрыва линий электропередач, нарушения в работе общественного транспорта, коммунальных служб. Могут образоваться снежные заносы, случиться аварии, деформироваться или обрушиться рекламные щиты или кровля домов. Из-за ветра с метелью может разрушиться ледовый припай на Охотском море, обрушиться сосульки. Также есть риск получения травм и гибели людей, говорят специалисты.

- По информации ФГБУ «Колымское УГМС»: 10 февраля местами на востоке Ольского, на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского муниципальных округов ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду с метелью, - передали в ПСЦ сообщение синоптиков.

Магаданцев просят быть аккуратными и внимательными на дорогах. Если нет большой необходимости, то оставаться дома и не ездить никуда на своем автомобиле, следить за детьми и читать новости в СМИ о погодных условиях, состоянии дорог и припая Охотского моря.

При чрезвычайных происшествиях и ситуациях звоните в Единую службу спасения по телефону 112.

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