Амбулатория открылась в селе Виноградовка Фото: Правительство Хабаровского края

Новая амбулатория начала прием пациентов в селе Виноградовка под Хабаровском. В ней будут обслуживаться жители близлежащих населенных пунктов - Мичуринское, Федоровка, Нагорное, Воронежское-1, Воронежское-2 и Воронежское-3. Всего за учреждением закреплено около трех тысяч человек.

- В амбулатории установлено новое оборудование, пациентов принимают участковые терапевт, педиатр и акушер-гинеколог. Жители могут получить неотложную помощь. При учреждении работает аптечный пункт и две палаты дневного стационара, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Напомним, что в 2023 году в регионе построят еще пять амбулаторий и три фельдшерско-акушерских пункта.

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