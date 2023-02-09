Быстрый интернет появился в 54 населенных пунктах Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В небольших населенных пунктах Хабаровского края появляется высокоскоростной интернет и качественная мобильная связь. Первый вице-губернатор Александр Никитин от имени главы края Михаила Дегтярева поблагодарил руководителей операторов и вручил им награды. Только за два последних года удалось подключить 25 тысяч абонентов. Интернет появился в 54 населенных пунктах.

- Это результат совместной работы региональных властей и операторов связи, - отметили в правительстве Хабаровского края.

В населенных пунктах с населением больше 500 человек интернет появится уже к концу 2023 года. В долгосрочной перспективе связь будет даже в поселках, где проживает больше 100 человек. Этой цели планируют достичь до 2030 года.

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