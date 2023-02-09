Хабаровские райдеры отдают предпочтение новым горнолыжным склонам

Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Россияне все чаще выбирают для активного отдыха новые направления - Мурманская область, Камчатка и Сахалин. К таким выводам пришли специалисты «МегаФона», проанализировав трафик в период зимних каникул.

Сокращение авиасообщения с европейскими странами и развитие инфраструктуры российских горнолыжных курортов заставили любителей активного отдыха обратить внимание на новые направления. Заметный прирост в этом году показали локации для зимнего отдыха в разных регионах страны. Самым быстрорастущим стал «Большой Вудъявр» в Мурманской области, турпоток вырос на 50%, «Альпина» и «Красная сопка» на Камчатке (47%) и «Горный воздух» на Сахалине (37%).

Хабаровчане в этом году катались как в родном крае, так и на популярных горнолыжных курортах в других регионах. Наибольшее количество лыжников и сноубордистов из Хабаровска зафиксировано на соседнем курорте в Еврейской автономии, на «Фоме». Ближайшую гору «Холдоми» посетили почти в два раза меньше любителей экстрима, что скорее всего связано с аномальными морозами, которые держались в крае в январе этого года. Зато в отличие от других курортов сезон катаний тут открывается в начале ноября и завершается в середине апреля, а в снежные годы может длиться до конца мая, поэтому хабаровские склоны еще успеют принять немало любителей активного отдыха. В этом сезоне «Холдоми» уже посетили жители соседнего Приморья и Амурской области, а также туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и Кузбасса.

В соседних регионах самыми популярными местами для катания у хабаровчан стали «Горный воздух» на Сахалине и «Гора Соболиная» на Байкале. Туда отправился каждый второй любитель горных пейзажей. В топовые локации также вошли «Красная Поляна» и «Роза Хутор» в Сочи, «Белогорье» в Амурской области, «Альпина» и «Красная сопка» на Камчатке.

Более 90% абонентов во время активного отдыха пользовались мобильным интернетом. Любители зимних видов спорта общались в соцсетях и мессенджерах, делились контентом и смотрели видео - именно на эти активности пришлось более 60% от общего мобильного трафика. Самыми популярными сервисам стали YouTube, ТiкТок и Telegram - вместе они занимают почти треть интернет-трафика. Мужчины чаще женщин отдают предпочтение активному отдыху: соотношение 58% к 42%. А средний возраст туристов, катавшихся на склонах, составил от 25 до 44 лет.

Среди традиционных направлений согласно общероссийским показателям лидирует горнолыжный кластер Сочи, турпоток туда изменился незначительно, наибольший прирост на 5% показал комплекс «Газпром». Склоны Кавказа, напротив, демонстрируют значительный рост за счет расширения зон катания - турпоток на курортах Эльбрусского района вырос в 15 раз, на курорте «Домбай» - в два раза. А вот число туристов, отправившихся на популярные курорты Франции, Италии, Австрии и Швейцарии, было почти в 4,5 раза ниже доковидных показателей.

Стабильная связь на трассах горнолыжных курортов важна не только для общения, но и для обеспечения безопасности туристов. «МегаФон» уделяет большое внимание развитию устойчивой мобильной связи, в частности, анализируя динамику нагрузки на сеть. В прошлом году крупнейшие проекты по улучшению покрытия реализованы на ключевых курортах - «Приэльбрусье», «Домбай», «Архыз» и «Шерегеш».