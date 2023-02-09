Четыре ледовые переправы и автозимник открылись в Хабаровском крае Фото: МЧС Хабаровского края

В Хабаровском крае появились еще четыре безопасные ледовые переправы. Их поставили на учет 8 февраля инспекторы Центра по маломерным судам МЧС. По их информации, одна из переправ находится в Аяно-Майском районе, пересекает реку Мая и расположена на 70 километре автозимника Нелькан и Уорголан. Остальные три дороги открылись в Ульчском районе и вошли в состав вновь открытого автозимника.

- Собственники и обслуживающие организации проложили их между населенными пунктами Тыр и Сусанино, Тахта и Кальма, а также Кальма и Тыр. Максимальная масса автомобилей, допущенных к проезду по переправам - 10 тонн. Все они прошли освидетельствование и соответствуют установленным законом требованиям, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сейчас в центре на учете стоят 33 ледовые переправы: семь - в районе имени Лазо, пять в Ульчском районе, по четыре в Аяно-Майском и Охотском районах, три в районе имени Полины Осипенко, по две - в Верхнебуреинском, Хабаровском и Нанайском районах, и по одной в Николаевском, Комсомольском и Амурском районах, а также в Хабаровске. За эту зиму планируется открыть 40 таких дорог.

У каждой из них есть свой режим работы, порядок пропуска автомобилей и перевозки пассажиров. Ездить по ним можно строго в ограниченных границах. На каждом берегу оборудованы съезды, информационные стенды и установлены знаки ограничения скорости и грузоподъемности. Работают дежурные посты, где есть спасательный инвентарь. За состоянием и толщиной льда следят специалисты.

Если вдруг появятся трещины или другие опасности, то движение по переправе ограничат. Могут изменить разрешенный для проезда вес автомобилей - в зависимости от толщины льда.

В случае происшествия незамедлительно звоните по телефонам «101» или «112».

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