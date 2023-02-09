Как дальневосточнику быстро поставить приложение «Сбербанка» на iPhone

Фото: Иван МАКЕЕВ

«Сбер» подготовил инструкции для жителей Дальнего Востока, которые обладают iPhone от компании Apple. Версии приложения «СберБанк Онлайн» 12.14.1 и ниже требуют замены. Пока пользователи Android могут просто скачать новый файл приложения на сайте банка или через магазин приложений, то у владельцев Apple такого варианта нет. Новую версию приложения для iPhone можно установить только в офисе банка.

В конце декабря прошлого года «Сбер» анонсировал, что пять тысяч отделений помогут людям решить эту проблему. Менеджеры банка установят новую программу на смартфон или планшет Apple. Также «Сбер» представил инструкцию, как безопасно поставить себе официальное приложение банка не из AppStore.

Шаг первый: как найти нужный офис

Установка приложения «СБОЛ» для iPhone - новая услуга, которая предоставляется не в каждом офисе банка. Выбрать ближайший к вам офис можно на карте на сайте банка. Приложение подходит только для устройств с операционной системой iOS 14 и выше.

Шаг второй: зачем изобретать Sberbank Installer iOS

В офисе «Сбера» в информационном терминале уже есть кнопка «Установка приложения».

Менеджер банка предложит разблокировать и подключить айфон при помощи кабеля к ноутбуку банка и нажать кнопку «Доверять». Apple отправляет официальное разрешение в виде шестизначного кода на доступ к устройству. Таким образом сотрудник получает доступ к смартфону или планшету и переносит файл приложения на смартфон. Сотрудник банка вводит Apple ID, к которому привязано приложение, и приложение запускается. Каждое действие клиент видит на экране ноутбука.

Иконка приложения «СБОЛ» появляется на экране айфона, менеджер просит клиента нажать на нее и ввести свои данные от Apple ID, с которого загружено приложение. Сотрудник банка предоставит пароль к учетной записи. Далее клиент проходит двухфакторную аутентификацию, и после этого можно спокойно пользоваться приложением.

О безопасности

После завершения процедуры сотрудник банка продемонстрирует клиенту, что пароли Apple ID не сохраняются на компьютере банка, и доступа к персональным данным у сотрудников нет.

Если установить не получилось

На старых устройствах Apple, для которых уже не выпускают обновления, продолжит работать онлайн-версия банка, заходить в которую пользователь может через иконку-ярлык сайта «Сбера», добавленную на экран «Домой». Для входа не нужны пароль и СМС, клиенты попадают в личный кабинет по лицу или отпечатку пальца.

Чтобы сохранить файл установки, пользователю надо самостоятельно запретить телефону сгружать приложения. Для этого в настройках выбрать App Store и выключить «Сгружать неиспользуемые».