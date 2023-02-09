Студенческое архитектурное бюро откроется в Хабаровске Фото: ТОГУ

Совсем скоро студенты Тихоокеанского государственного университета смогут разрабатывать градостроительные городские и региональные проекты. Это станет возможно благодаря архитектурному бюро, которое откроется в вузе.

Этот вопрос обсудили на семинаре по развитию территорий, который прошел в Дальневосточной архитектурной компании. На совещании собрались не только студенты и преподаватели, но и ведущие архитекторы и проектировщики края.

На заседании обсудили в том числе и возможность участия местных специалистов в федеральных конкурсах, а именно во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Больше всего участников интересовала перспектива включения программ по развитию городов Дальнего Востока в курсы вузов.

Эксперты подсчитали, что в ближайшие 10 лет проектировщики, инженеры, архитекторы и другие специалисты будут востребованы куда больше. Причиной тому является и преобразование территорий. Поэтому профильные вузы должны не просто выпускать такие кадры, но и сами принимать участие в реализации проектов.

- В ближайшем будущем планируем открыть на базе института архитектурное студенческое бюро. Его работа будет содействовать городу и краю в разработке новых градостроительных проектов. Архитектурное студенческое бюро соберет инициативных студентов, горящих идеей трансформации дальневосточных городов, станет базой для появления и развития новых проектов, в том числе в рамках Федерального конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, - сообщила на семинаре директор института архитектуры и дизайна ТОГУ Евгения Самсонова.

Между тем молодые специалисты уже готовы приступить к воплощению своих идей. Например, один из них предложил разработать уникальную линейку элементов городской среды только для Дальнего Востока. А производить такую продукцию смогут местные предприятия.

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