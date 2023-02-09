Коммунальную инфраструктуру модернизирует правительство Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае проходит масштабная модернизация коммунальной инфраструктуры. В региональном правительстве сообщают, что это стало возможно благодаря концессии. Это помогает проводить отопительный сезон без происшествий.

Концессионное соглашение заключено с компанией ООО «ШелТЭК» в 2020 году. Накануне с ее деятельностью ознакомились представители министерства ЖКХ во время поездки в поселок Эльбан.

Тогда в поселке восстановили компенсатор, который провис из-за разрушения бетонных блоков, установили системы отоплений для нужд котельной химводоочистки. На все это ушло 5,1 миллиона рублей.

В 2021 году на котельной установили вакуумный деаэратор, собрали новые сетевые насосы, отремонтировали тепловые сети, установили изоляцию на 2,6 километра теплосетей, отремонтировали кровлю котельной российскими материалами. На эти работы потратили больше 17 миллионов рублей.

В 2022 году запустили в работу новый мощный котел за 35 миллионов рублей, что помогло отопительному сезону проходить без перебоев. Отремонтировали аварийную теплосеть за 42,5 миллиона рублей. В работах, кстати, использовали российские материалы - современные трубы. Среди их плюсов - прочность, износостойкость, высокая сохранность тепла. Благодаря им трубопроводы можно использовать до 25 лет, меньше их ремонтировать и сократить в два раза потерю тепла.

- Энергоэффективные решения выгодны и бюджету края - благодаря концессии почти 12,6 миллиарда рублей направлены на модернизацию сферы ЖКХ. Мазутные котельные уходят в прошлое не только по причине вредного воздействия на окружающую среду, но и из-за слишком высокой цены данного вида топлива. Качество предоставляемых услуг - основная цель работы министерства ЖКХ края и краевого правительства, - добавила замначальника управления инженерно-коммунальной инфраструктуры при минЖКХ Лариса Мицкая.

В прошлом году компании передали на обслуживание объекты тепло- и электроснабжения в поселке Лазарев, чтобы снизить количество технологических отказов. В этом году предприятию передали объекты в поселках Солнечный и Горный - всего шесть котельных и больше 34 километров теплосетей.

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