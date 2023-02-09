Депутаты Хабаровского края готовят вопросы к отчету губернатора Фото: Законодательная дума Хабаровского края

В этом году ежегодный отчет губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева запланирован на 20 апреля. К мероприятию активно готовятся депутаты Законодательной думы. Они решают, какие вопросы зададут главе региона.

По закону депутаты заслушивают отчет губернатора каждый год. На нем глава региона рассказывает об итогах работы правительства. Парламентарии имеют право задать Михаилу Дегтяреву вопросы касательно его выступления. Их перечень и рассмотрели сегодня, 9 февраля, на очередном заседании думы.

В список вошли вопросы по многим направлениям: инвестиционное развитие края, поддержка малого и среднего бизнеса, рыбопромышленного комплекса, перспективы развития лесной отрасли, авиа- и судостроения, развитие сельхозтерриторий и улучшение качества жизни сельчан, меры по ограничению подорожания коммунальных услуг, проблема обманутых дольщиков, доступность физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг, обеспечение районных больниц жизненно важными лекарствами, патриотическое воспитание детей и молодежи.

Список вопросов утвердят на ближайшем заседании, сообщили в закдуме. Затем их направят главе региона.

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