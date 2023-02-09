В Хабаровском крае благодаря проекту ТОС проходят яркие праздники Фото: администрация Хабаровского района

В Хабаровском районе получается не только благоустраивать населенные пункты, но и проводить яркие мероприятия для местных жителей. Это возможно благодаря проектам территориальных общественных самоуправлений.

Например, в селе Восточное реализовали проект «Яркие праздники». По нему создали 11 ростовых кукол, а потратили на это больше 600 тысяч рублей.

Шили их сами сотрудники местного Дома культуры. Например, для кассира ДК Татьяны Цой это не в нагрузку – у женщины такое хобби. Эскизы кукол специалисты искали в интернете, а потом думали, как воплотить их в жизнь. Так появились пчелка, Алеша Попович, конь Юлий. На них ушло разное время: на пчелку – всего неделя, а мультяшные персонажи появились лишь спустя 20 дней.

На праздниках куклы танцуют, играют и обнимаются с детьми.

- Танцы мы ставили самостоятельно. В основном это популярные движения, которые подходят на любые мероприятия. Конечно, некоторые тренды мы брали из интернет-пространства. Благодаря куклам праздники в поселении стали ярче и интереснее. Многие стали приглашать нас на дни рождения, – отмечает Анастасия Ивановская руководитель танцевального кружка, аниматор.

А по проекту «Движение - жизнь» пустырь по улице Центральной в поселке превратили в детскую площадку. Удалось это не с первого раза: проект пытались продвинуть три года, но его никто не принимал. Зато теперь жители хотят работать дальше – поставить ограждение, сделать волейбольную площадку.

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