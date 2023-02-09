Память хабаровских героев увековечат на обелиске «Славы»

Внеочередное заседание прошло 9 февраля Фото: Богдан СМЫШЛЯЕВ

Внеочередное заседание Хабаровской городской Думы было посвящено важной теме для города, края и всей страны - увековечиванию памяти бойцов из Хабаровска, отдавших свои жизни в ходе проведения специальной военной операции.

Александр Аксенов – заместитель командира бригады по военно-политической работе, за время участия в СВО совершивший 317 боевых вылетов. 17 сентября в ходе выполнения боевого задания вертолет под управлением Аксенова был обстрелян.

Аймир Миягашев - старший радист-разведчик группы специального назначения. 27 мая 2022 года подразделение, где находился Миягашев, столкнулось с группой, численно превосходящей. Увидев, что в окоп упала граната, Миягашев накрыл ее своим телом и спас товарищей.

Эдуард Норполов - командир роты специального назначения. В период с 1 по 3 октября 2022 года, в ходе наступательных действий, группа под его руководством производила разведывательно-поисковые действия. Группа попала в засаду и вступила в бой с противником, превосходившим его по численности. При отходе группы получил тяжелое ранение, несовместимое с жизнью.

Все трое были удостоены звания Героя Российской Федерации, а их имена будут занесены на обелиск «Славы». Все расходы на мероприятия по занесению имен будут осуществлены за счет городского бюджета. Участники заседания почтили память погибших земляков и бойцов с других частей страны минутой молчания.

- У воинов-дальневосточников особый дух. Нынешние защитники Отечества, до конца исполнившие свой священный долг, принявшие свой последний бой, стоят в одном строю с нашими дедами-прадедами, отстоявшими Родину в Великую Отечественную войну. Подвиги наших земляков достойны всеобщего признания. Наша святая обязанность сохранить память о защитниках, совершивших подвиг, для будущих поколений. Мы гордимся нашими парнями. Вечная слава героям, - сказал Андрей Белоглазов, председатель Хабаровской городской Думы.