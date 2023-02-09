В центре Хабаровска проводят обрезку деревьев Фото: администрация Хабаровска

Жители центра Хабаровска сегодня, 9 февраля, слышали звуки бензопил. Но переживать не стоит – специалисты Горзеленстроя всего лишь омолаживают деревьев. Вторую жизнь дают вязам и тополям на улице Тургенева в границах от Уссурийского бульвара до Ленина.

Работы не проводятся абы как – сначала эксперты проанализировали состояние деревьев и получили рекомендации о том, что с ними делать. Зараженные и старые насаждения, которые мешают автомобилям и прохожим, снесут. Остальные избавят от сухих веток.

- На этом участке находятся возрастные тополя и вязы. У них много сухих веток, которые нависают над проводами и тротуаром. Формовочная и санитарная обрезка здесь необходима, чтобы ветки при сильном ветре не падали на землю и не угрожали здоровью граждан, состоянию их машин, – сообщил Дмитрий Чеверда, начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства администрации Хабаровска.

Такие работы нужно проводить зимой, пока не начал выделяться сок. В это время дерево «спит» и не сильно страдает от процедуры. Всего на этом участке снесут 12 насаждений и обновят 130. На месте уничтоженных появятся новые – в два раза больше: взамен одного снесенного садят два саженца.

Высадят деревья ранней весной и в начале осени. На улицах города появятся устойчивые к капризной дальневосточной погоде клен и ясень.

Пока работы идут в центре. Потом специалисты переберутся в другие районы города.

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