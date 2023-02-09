Глава российского минстроя отметил работу Магаданской области Фото: минстрой РФ

Магаданская область вошла в число 12 регионов России, в котором закончили работу по расселению людей из аварийного жилья. Об этом на «Правительственном часе» в Госдуме сообщил глава министерства строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Он доложил о работе нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Сегодня в рамках «Правительственного часа» министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин отметил работу нашего региона. Также он рассказал о ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда», – написал в соцсетях Антон Басанский, депутат Госдумы от Магаданской области .

Всего на мероприятия национального проекта в прошлом году направили 258,5 миллиарда рублей. Ввели 102,7 миллиона квадратных метров жилья, выдали 1,3 миллиона ипотек на 4,8 триллиона рублей. Расселение аварийного жилья идет с опережением – за 2022 год переселили из трех миллионов «квадратов» 187,8 тысячи человек.

Кроме того, специалисты контролируют соблюдение прав дольщиков. В прошлом году жилье достроили для 13,1 тысячи человек, компенсацию получили 15,7 тысячи человек.

Решено запустить отдельную программу модернизации ЖКХ. Благодаря этому удастся за три года снизить аварии на теплосетях на 5 процентов. Восемь тысяч километров теплосетей и 100 объектов заменят, сообщили в правительстве.

На работы по строительству и модернизации ЖКХ ушло 170 миллиардов рублей. Построили 360 объектов водоснабжения и 24 объекта для сокращения сброса в Волгу сточных вод. Увеличить туристический потенциал помогут 76 комплексных программ.

Бюджетные кредиты на 250 миллиардов рублей взяли российские регионы в прошлом году. В эксплуатацию сдали 32 объекта и поставлено 790 новых автомобилей общественного транспорта.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.