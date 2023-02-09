Лучших инспекторов охотнадзора 2022 года определили в Хабаровском крае Фото: Центр "Амурский тигр"
Центр «Амурский тигр» определил лучших инспекторов охотнадзора Хабаровского и Приморского краев 2022 года. Их выделили на основе годовых показателей работы. Эти люди показали лучшие достижения в борьбе с браконьерами и профилактической деятельности. К слову, Хабаровский край участвует в этом конкурсе впервые.
Всего есть пять номинаций, в них и определяют лучших – «Лидер», «Копытные», «Оружие», «Уголовное преследование» и «Профилактика». Выбирая специалистов, учитывают количество составленных протоколов, изъятого нелегального оружия, незаконно добытых копытных животных, количество переданных для заведения уголовных дел материалов.
Также отмечают, сколько всего человек проверили, на какой территории и сколько времени работала каждая группа. Отмечают еще количество и качество проведенных рейдов и профилактических мероприятий.
Так, хабаровские инспекторы за год провели 618 рейдов, составили 1 317 протоколов, изъяли 51 единицу нарезного оружия и 122 единицы гладкоствольного, 31 незаконно добытых животных и 12 капканов. На основании их материалов заведено 12 уголовных дел.
В итоге места распределились так:
Номинация «Лидер»
I место - группа под руководством Слободенюка М.С.
II место - группа под руководством Ли-са А.В.
III место - группа под руководством Прокофичева М.В.
Победитель - участковый Михаил Слободенюк. Группа под его руководством составила 20 протоколов, изъяла 4 туши незаконно добытых животных и 3 единицы огнестрельного оружия. Но руководитель отмечает: результаты работы – это труд всего коллектива.
Номинация «Копытные»: количество изъятых незаконно добытых копытных животных
Хабаровский край
I место - группа под руководством Слободенюка М.С.
II место - группа под руководством Прокофичева М.В.
III место - группа под руководством Ли-са А.В.
Номинация «Оружие»: количество изъятого незаконного оружия
Хабаровский край
I место - группа под руководством Шхалахова В.О.
II место - группа под руководством Слободенюка М.С.
III место - группа под руководством Прокофичева М.В.
Номинация «Уголовное преследование»: количество материалов, переданных для возбуждения уголовных дел
Хабаровский край
I место - группа под руководством Ли-са А.В.
II место - группа под руководством Шхалахова В.О.
III место - группа под руководством Прокофичева М.В.
Номинация «Профилактика»: количество проверенных граждан
Хабаровский край
I место - группа под руководством Слободенюка М.С.
II место - группа под руководством Шхалахова В.О.
III место - группы под руководством Прокофичева М.В., Вариченко А.А., Ли-са А.В.
В качестве поощрения специалисты получат премии. В этом есть и свои цели - «выравнивание» зарплаты каждого инспектора со средней по региону. Таким образом руководство также хочет приблизить ее к адекватной, учитывая опасный труд специалистов. В общей сложности в 2022 году Центр «Амурский тигр» выплатил 7 404 608 рублей премий.