Лучших инспекторов охотнадзора 2022 года определили в Хабаровском крае Фото: Центр "Амурский тигр"

Центр «Амурский тигр» определил лучших инспекторов охотнадзора Хабаровского и Приморского краев 2022 года. Их выделили на основе годовых показателей работы. Эти люди показали лучшие достижения в борьбе с браконьерами и профилактической деятельности. К слову, Хабаровский край участвует в этом конкурсе впервые.

Всего есть пять номинаций, в них и определяют лучших – «Лидер», «Копытные», «Оружие», «Уголовное преследование» и «Профилактика». Выбирая специалистов, учитывают количество составленных протоколов, изъятого нелегального оружия, незаконно добытых копытных животных, количество переданных для заведения уголовных дел материалов.

Также отмечают, сколько всего человек проверили, на какой территории и сколько времени работала каждая группа. Отмечают еще количество и качество проведенных рейдов и профилактических мероприятий.

Так, хабаровские инспекторы за год провели 618 рейдов, составили 1 317 протоколов, изъяли 51 единицу нарезного оружия и 122 единицы гладкоствольного, 31 незаконно добытых животных и 12 капканов. На основании их материалов заведено 12 уголовных дел.

В итоге места распределились так:

Номинация «Лидер»

I место - группа под руководством Слободенюка М.С.

II место - группа под руководством Ли-са А.В.

III место - группа под руководством Прокофичева М.В.

Победитель - участковый Михаил Слободенюк. Группа под его руководством составила 20 протоколов, изъяла 4 туши незаконно добытых животных и 3 единицы огнестрельного оружия. Но руководитель отмечает: результаты работы – это труд всего коллектива.

Номинация «Копытные»: количество изъятых незаконно добытых копытных животных

Хабаровский край

I место - группа под руководством Слободенюка М.С.

II место - группа под руководством Прокофичева М.В.

III место - группа под руководством Ли-са А.В.

Номинация «Оружие»: количество изъятого незаконного оружия

Хабаровский край

I место - группа под руководством Шхалахова В.О.

II место - группа под руководством Слободенюка М.С.

III место - группа под руководством Прокофичева М.В.

Номинация «Уголовное преследование»: количество материалов, переданных для возбуждения уголовных дел

Хабаровский край

I место - группа под руководством Ли-са А.В.

II место - группа под руководством Шхалахова В.О.

III место - группа под руководством Прокофичева М.В.

Номинация «Профилактика»: количество проверенных граждан

Хабаровский край

I место - группа под руководством Слободенюка М.С.

II место - группа под руководством Шхалахова В.О.

III место - группы под руководством Прокофичева М.В., Вариченко А.А., Ли-са А.В.

В качестве поощрения специалисты получат премии. В этом есть и свои цели - «выравнивание» зарплаты каждого инспектора со средней по региону. Таким образом руководство также хочет приблизить ее к адекватной, учитывая опасный труд специалистов. В общей сложности в 2022 году Центр «Амурский тигр» выплатил 7 404 608 рублей премий.