В Магаданской области водитель сел пьяным за руль через несколько дней после окончания ареста за это же нарушение Фото: ГИБДД Магаданской области

В Магаданской области инспекторы ДПС остановили пьяного водителя автомобиля Toyota. Это произошло вечером 30 января на 1945 км дороги «Колыма». За рулем был 35-летний житель поселка Сокол.

На месте мужчине провели освидетельствование. Оно показало: алкоголь в крови есть. Проверяя документы, полицейские выяснили забавный факт: несколько дней назад у колымчанина закончился административный арест за… езду в пьяном виде! Выходит, никаких выводов для себя горе-водитель не сделал.

Теперь ему предстоит ответить по уголовной статье – дело уже заведено. За это мужчина может лишиться свободы. Максимальная санкция статьи предполагает до двух лет колонии.

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