В водопроводной воде в Хабаровске нашли бактерии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровске из кранов течет вода с бактериями. Такой вывод сделали специалисты лаборатории «Хабаровского референтного центра Россельхознадзора».

В ведомстве рассказали, что им на исследование принесли пробу воды. Заказавший экспертизу руководитель предприятия налил воды из-под крана в производственном помещении.

Проверка выявила, что в воде повышено содержание микробного числа и наличие бактерий кишечной палочки, которых там быть и вовсе не должно по санитарным нормам.

В этом году специалисты лаборатории проверили 35 проб воды из разных источников. В одной из них нашли повышенное содержание железа и марганца.

- Вода с превышением нормативов содержания марганца и железа не только приобретает желтоватый цвет и неприятный вкус, но и становится опасной для здоровья. Поэтому она требует проведения доочистки, - сообщает пресс-служба «Хабаровского референтного центра Россельхознадзора».

Как уточнили специалисты, эту воду налили из скважины частного дома в Хабаровске.

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