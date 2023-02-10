Из Питера в Хабаровск: «Аэрофлот» расширил список авиарейсов по России

«Аэрофлот» начнет выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в Хабаровск Фото: УФАС России по Хабаровскому краю
Два культурных центра – России и Дальнего востока – свяжет новый маршрут «Аэрофлота». Компания открыла продажу билетов из Санкт-Петербурга в Хабаровск на сезон летних отпусков и каникул – с 3 июня до 17 сентября. Забронировать их можно уже сейчас.
- Перелеты будут выполняться на «Боинге 777» в трехклассной компоновке три раза в неделю по понедельникам, вторникам и субботам. Из Хабаровска в Питер добраться можно будет по вторникам, средам и воскресеньям, - рассказали в пресс-службе «Аэрофлота».
Время в пути составит семь часов 20 минут. Цена билета на прямой рейс в одну сторону – 20 107 рублей.
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