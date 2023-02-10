Погиб от удушья: тело мужчины обнаружили спасатели в квартире двухэтажки в Чегдомыне

Мужчина задохнулся при пожаре в Хабаровском крае Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ужасная картина предстала перед глазами спасателей, приехавших на вызов к двухэтажному дому на улице Заводской в Чегдомыне. Сообщение о пожаре поступило от очевидцев 9 февраля в 16:22.Огонь охватил квартиру на первом этаже. Когда расчеты проникли внутрь, в одной из комнат они обнаружили безжизненное тело мужчины. Еще одного человека с признаками отравления угарным газом удалось вовремя эвакуировать из помещения на улицу.

- Снаружи его осмотрели медики. Мужчине оказали первую помощь и экстренно увезли в больницу, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Локализовать возгорание получилось в 16:35, а уже через несколько минут был ликвидирован открытый огонь. Проливка помещения продолжалась еще 10 минут.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В основном горели домашние вещи. Источник возгорания пока установить не получилось, поэтому на месте ЧП работают дознаватели. Они проведут экспертизы и выяснят, из-за чего возник пожар.

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