«Остановки Победы» появятся к 9 мая во всех районах Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

10 февраля в администрации Хабаровска состоялось аппаратное совещание. Главы районов получили поручение мэра города Сергея Кравчука – создать к 9 мая «Остановки Победы». В ближайшие недели специалисты приступят к разработке концепции, определят формат «островков», их внешний вид.

- Жители должны видеть и помнить, что 9 мая – великий День Победы. Мы уничтожили фашизм тогда, и опять же его уничтожим! – сказал Сергей Кравчук.

Также на заседании объявили о занесении имен трех Героев на обелиск «Славы» в Хабаровске - Аксенова Александра Александровича, Миягашева Аймира Евгеньевича и Норполова Эдуарда Доржиевича.

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