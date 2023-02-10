Семьи и одинокие родители получат выплаты на покупку жилья в Хабаровске

Хабаровские семьи получат выплаты на покупку жилья Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровске реализуется программа «Жилье для молодых семей на 2021-2025 годы». Те, кто рассчитывает получить выплаты на покупку недвижимости в краевой столице, могут подать документы в мэрию с 15 февраля по 13 мая. Участвовать в программе могут супруги, возраст каждого из которых не превышает 35 лет. Семья должна быть признана нуждающейся в жилье. На помощь могут рассчитывать и родители, которые воспитывают детей в одиночку.

- При рассмотрении заявок учитывается подтвержденный доход, который позволит выплачивать ипотеку, - уточники в мэрии Хабаровска.

Консультации по вопросам участия в программе будут проходить с 14:00 до 17:00 на Ленинградской, 30 в кабинете №206 (управление по связям с общественностью и работе с молодежью). Задать вопросы также можно по телефонам 40-89-94 и 40-91-54.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.