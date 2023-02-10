«Сотвори кумира»: онлайн-конкурс, посвященный пельменям, пройдет в Комсомольске

Пельменный конкурс «Сотвори кумира» стартовал в Комсомольске Фото: Алексей БУЛАТОВ

18 февраля в городе Юности на Театральной площади пройдет семейный фестиваль «ДеньПельмень», который будет приурочен Всемирному дню пельменя. Комсомольчанам предлагают подготовиться к мероприятию, приняв участие в онлайн-конкурсе «Сотвори кумира». Он пройдет в соцсети «ВКонтакте» до 16 февраля. Победителей выберут в трех номинациях.

- «кумирское» народное стихотворение о пельмене;

- «кумирский» народный рисунок с пельменем (от руки);

- самый народный пельмень (селфи челлендж с пельменем).

Условия участия в конкурсе описаны на сайте администрации Комсомольска. Имена победителей назовут во время фестиваля 18 февраля.

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