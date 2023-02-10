Больше 3,5 тонны меда отправили из Хабаровского края в Китай

Больше 3,5 тонн меда отправили из Хабаровского края в Китай
Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО
Краевой Россельхознадзор впервые за два года проверил партию меда, направленную на экспорт в Китай. Больше 3,5 тонны продукта отправил местный производитель, аттестованный на экспорт. Исследования подтвердили качество и безопасность меда. Специалисты не выявили каких-либо нарушений законодательства. Производитель ООО «Лесные продукты» получил ветеринарный сертификат, разрешающий экспорт всей партии в КНР.
Всего из Хабаровского края в третьи страны с начала 2023 года было отправлено больше 42 тонн продукции животноводства. Весь объем был проверен сотрудниками Россельхознадзора и допущен к экспорту. Основная часть продукции была отправлена в Китай, Японию и Республику Корея.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru