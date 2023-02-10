Мычащее такси: мужчина незаметно опустошил сарай с коровами в Мичуринском

Мужчину из Хабаровска осудили за похищение домашних животных Фото: Михаил ФРОЛОВ

Суд выбрал наказание для хабаровчанина, который в мае 2022 года похитил стадо скота в Мичуринском. Тогда мужчина перебрал с алкоголем, и у него возник «гениальный» план. На частном участке он увидел стоящий сарай, из которого доносился еле слышный шорох. Мужчина пробрался внутрь, где отдыхало стадо рогатого скота. Тогда он вызвал грузовое такси, вывел коров на улицу и погрузил в подоспевшую машину.

- Похититель увез скот для дальнейшей продажи. Владелица животных оценила ущерб в 300 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Виновника быстро поймали. Он признал свою вину и раскаялся, вернул всю сумму ущерба. Но это не помогло ему избежать наказания. Суд приговорил хабаровчанина к двум годам лишения свободы условно. Испытательный срок - два года.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.