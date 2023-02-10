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НовостиОбщество10 февраля 2023 1:28

Прибордюрную зону убирают на центральных улицах Хабаровска

Такое поручение дал дорожной службе Сергей Кравчук
Александра ЯВИЩЕНКО
Прибордюрную зону приводят в порядок в центре Хабаровска

Прибордюрную зону приводят в порядок в центре Хабаровска

Фото: Администрация Хабаровска

В начале недели мэр Хабаровска Сергей Кравчук совершил объезд краевой столицы вместе с представителями городских служб. Градоначальника возмутило состояние прибордюрных зон, особенно в центре. Валы снега, мусор и окурки заполонили обочины дорог. Мэр распорядился навести порядок сначала на гостевом маршруте, а после - во всех районах города.

- Подобная работа проводится регулярно, раз в неделю. Когда потеплеет, организуем работы с привлечением спецтехники, которая поможет ускориться. Снег с обочин вывозится на полигоны. Эта работа проводится ночью, когда снижается городской трафик, чтобы не усложнять движение транспорта, - сказал Олег Дворянинов, замначальника отдела управления дорог и внешнего благоустройства Хабаровска.

Сейчас рабочие наводят порядок на участке от Комсомольской площади до аэропорта.

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