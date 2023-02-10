Имена трех Героев появятся на обелиске Славы в Хабаровске Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Депутаты Хабаровска приняли решение занести новые имена Героев России на обелиск Славы. Так будет увековечена память о трех жителях краевой столицы, которые погибли при исполнении долга во время военной спецоперации. Инициаторами стали губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, командование ВВО и общественники. Комиссия по увековечиванию памяти о выдающихся событиях и личностях Хабаровска рассмотрела документы. Положительное решение было принято единогласно.

- Нынешние защитники Отечества, исполнившие свой священный долг и принявшие последний бой, стоят в одном строю с нашими дедами-прадедами, отстоявшими Родину в Великую Отечественную войну. Наша обязанность - сохранить память о них для будущих поколений. Мы гордимся нашими парнями. Вечная слава героям, - сказал Андрей Белоглазов, председатель гордумы.

Имена Александра Аксенова, Аймира Миягашева и Эдуарда Норполова появятся на обелиске к 23 февраля - Дню защитника Отечества.

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