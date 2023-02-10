Умная система «Ростелеком Ключ» запущена в ЖК «Нордик»

Фото: пресс-служба «Ростелекома»

Сданный в декабре в Хабаровске новый жилой комплекс «Нордик» оборудован системой «Ростелеком Ключ». Безопасность и комфорт проживания в нем будут обеспечивать умные цифровые сервисы «Ростелекома».

В новостройке установлены домофоны, которые позволяют открывать дверь подъезда из любого места со смартфона с доступом в интернет. Видеозвонок с домофона поступает жильцу в мобильное приложение «Ростелеком Ключ». Благодаря встроенной в домофон видеокамере с инфракрасной подсветкой хозяин квартиры в любое время суток видит, кто пришел, может пообщаться с гостем и только потом открыть дверь.

В подъездах, лифтах и по периметру здания установлены 18 видеокамер. Изображение с них можно просматривать в мобильном приложении в режиме реального времени или в архиве.

«Нордик» - это первый на Дальнем Востоке двадцатиэтажный жилой комплекс, построенный из сборных железобетонных изделий, где все сделано для комфортного проживания. В доме сквозные подъезды, высокие потолки, увеличенные окна, расширенные лоджии и удобная придомовая территория. Современные домофоны и комплексное видеонаблюдение помогут, в первую очередь, обеспечить безопасность. Видеонаблюдение дает возможность жильцам контролировать порядок и решать спорные вопросы - достаточно просмотреть видеозапись. Дом был сдан недавно, и в квартирах начались ремонты. Установленные домофоны позволяют хозяевам, даже не находясь дома, видеть, кто звонит к ним в квартиру, и удаленно открывать дверь подъезда для строителей, рабочих или курьеров», - рассказал Александр Гавриленко, заместитель директора по капитальному строительству ООО «Специализированный застройщик «Взлет Девелопмент».

«Ростелеком Ключ» - это современный сервис, который позволяет сделать проживание в многоквартирном доме или коттеджном поселке безопасным и комфортным. Например, родители могут присматривать за детьми: контролировать, кому ребенок открывал дверь в их отсутствие, чем занимался на детской площадке. В подъезд и на территорию жилого комплекса не зайдет случайный посетитель. А в случае происшествия всегда можно посмотреть, что случилось благодаря архиву видеозаписей. Все это создает новый уровень комфорта и безопасности жизни», - прокомментировал Алексей Раскол, директор хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Еще одна услуга, которая входит в систему «Ростелеком Ключ», - умный шлагбаум. В Хабаровском крае умными шлагбаумами уже пользуются жители домов и коттеджных поселков в краевой столице и в Комсомольске-на-Амуре. Открывать его можно через мобильное приложение. Также он может пропускать транспорт автоматически, распознавая государственные знаки автомобилей или сигнал специальной радиометки. Шлагбаум оборудован камерой, поэтому можно в режиме онлайн посмотреть, кто въехал на территорию, или обратиться за данными к видеоархиву. Умный шлагбаум распознает спецтехнику и автоматически открывается для пропуска машин скорой помощи, полиции и пожарных автомобилей. Дополнительно шлагбаум может быть оснащен кнопкой для круглосуточной связи представителей экстренных служб с диспетчером.

Запланировать установку умных сервисов возможно на этапе строительства недвижимости или подключить в уже заселенном доме. Все цифровые системы для дома объединены в приложении «Ростелеком Ключ».

Узнать подробнее о сервисе «Ростелеком Ключ» или оставить заявку на подключение можно на rt.ru или по телефону 8 800-301-05-50.