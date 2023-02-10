Афера в Лососине: мужчина «подарил» два миллиона незнакомцам

Житель поселка перевел кредитные два миллиона рублей мошенникам в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

62-летнему жителю села Лососина позвонил незнакомец, представившись сотрудником банка. Он сказал, что в личном кабинете клиента наблюдается подозрительная активность - кто-то пытается взять огромный кредит. Чтобы остановить мошенника, мужчине предложили взять заем раньше, чем это сделает преступник.

Потерпевший выполнил инструкцию звонившего. Он оформил кредит на два миллиона рублей и перевел их на якобы безопасный счет. На самом деле вся сумма ушла аферистам.

- Как только деньги были отправлены, незнакомец перестал выходить на связь. Тогда потерпевший обратился в полицию и подал заявление о хищении, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Правоохранители завели дело по статье «Мошенничество». Виновным грозит наказание - до 10 лет лишения свободы.

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