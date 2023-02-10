Фермеры получили гранты «Агростартап» на 35 миллионов рублей в Хабаровском крае

Фермеры получили гранты «Агростартап» в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае реализуется региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Его участники - начинающие фермеры - могут рассчитывать на гранты «Агростартап», которые выделяет краевое правительство на развитие хозяйств. Получить можно от трех до пяти миллионов. Сумму определяют с учетом вида деятельности. Деньги можно тратить на покупку земли, животных, технику и оборудования, обновление и строительство производств, складских помещений, переработку продукции.

- Нужно повысить показатель самообеспеченности региона, поэтому мы поддерживаем наших аграриев, - сказал Павел Сторожук, глава минсельхоза Хабаровского края.

В прошлом году было выдано 35,2 миллиона рублей в виде грантов. Тогда поддержку получили 11 хозяйств. В этом году поддержат не меньше восьми предпринимателей.

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