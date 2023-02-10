Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 февраля 2023 2:42

Фермеры получили гранты «Агростартап» на 35 миллионов рублей в Хабаровском крае

Финансовую помощь оказали 11 начинающим хозяйствам
Александра ЯВИЩЕНКО
Фермеры получили гранты «Агростартап» в Хабаровском крае

Фермеры получили гранты «Агростартап» в Хабаровском крае

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае реализуется региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». Его участники - начинающие фермеры - могут рассчитывать на гранты «Агростартап», которые выделяет краевое правительство на развитие хозяйств. Получить можно от трех до пяти миллионов. Сумму определяют с учетом вида деятельности. Деньги можно тратить на покупку земли, животных, технику и оборудования, обновление и строительство производств, складских помещений, переработку продукции.

- Нужно повысить показатель самообеспеченности региона, поэтому мы поддерживаем наших аграриев, - сказал Павел Сторожук, глава минсельхоза Хабаровского края.

В прошлом году было выдано 35,2 миллиона рублей в виде грантов. Тогда поддержку получили 11 хозяйств. В этом году поддержат не меньше восьми предпринимателей.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.