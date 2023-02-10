Около 100 экскурсоводов пройдут аттестацию в Хабаровском крае Фото: минтуризма Хабаровского края

В регионе около 100 экскурсоводов пройдут квалификацию и получат аттестаты, а их имена внесут в единый федеральный реестр. Пока только семь гидов и один гид-переводчик получили документы о сдаче экзаменов.

- С туристами должны работать только подготовленные специалисты. От них зависит не только образ региона в глазах гостей, но и безопасность оказываемых услуг. Со своей стороны мы стараемся увеличить число квалифицированных специалистов, - сказала Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.

Напомним, 1 июля 2023 года в силу вступят поправки в закон, которые запрещают неаттестованным экскурсоводам выходить на маршруты.

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