Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 февраля 2023 3:46

Отопление после аварии на ТЭЦ-3 восстановили в Хабаровске 10 февраля

Ремонтные работы еще продолжаются
Александра ЯВИЩЕНКО
Отопление после аварии на ТЭЦ-3 восстановили в Хабаровске 10 февраля

Отопление после аварии на ТЭЦ-3 восстановили в Хабаровске 10 февраля

Фото: Михаил ФРОЛОВ

9 февраля в Хабаровске произошла авария на ТЭЦ-3, из-за которой вышли из строя два энергоблока. Из-за этого в квартирах многих жителей краевой столицы резко упала температура. Энергетикам пришлось подключить резервное оборудование, чтобы сохранить тепло в домах хабаровчан.

- 10 февраля был запущен один из энергоблоков. Это позволило восстановить полноценную подачу тепла. Сейчас ведутся работы на третьем энергоблоке. Закончить ремонт планируется 11 февраля, - рассказали в АО «ДГК».

Несмотря на установленные сроки окончания ремонта, энергетики уверены, что им удастся восстановить работу всех элементов раньше.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.