Отопление после аварии на ТЭЦ-3 восстановили в Хабаровске 10 февраля Фото: Михаил ФРОЛОВ

9 февраля в Хабаровске произошла авария на ТЭЦ-3, из-за которой вышли из строя два энергоблока. Из-за этого в квартирах многих жителей краевой столицы резко упала температура. Энергетикам пришлось подключить резервное оборудование, чтобы сохранить тепло в домах хабаровчан.

- 10 февраля был запущен один из энергоблоков. Это позволило восстановить полноценную подачу тепла. Сейчас ведутся работы на третьем энергоблоке. Закончить ремонт планируется 11 февраля, - рассказали в АО «ДГК».

Несмотря на установленные сроки окончания ремонта, энергетики уверены, что им удастся восстановить работу всех элементов раньше.

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