Новогодний городок на площади Ленина начнут разбирать 11 февраля в Хабаровске Фото: Вячеслав Реутов

В предстоящую субботу рабочие приступят к разбору новогодних инсталляций, арт-объектов, фотозон и елок на площади Ленина. С территории увезут ледяные скульптуры и уберут горки.

- В связи с потеплением 11 февраля начнется демонтаж новогодних атрибутов. Работы начнутся ранним утром и продолжатся следующие несколько недель, - рассказали в комитете по делам молодежи правительства Хабаровского края.

Главный новогодний городок Хабаровска работал с 24 декабря 2022 года. Для создания праздничной атмосферы было использовано 450 кубометров льда, больше восьми тысяч ламп и полутора километров гирлянд, 150 елей и 3,5 тысячи шаров. Уже сейчас обсуждается концепция оформления площади в 2023 году.

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