Лежал без сознания, а вокруг все полыхало: мужчина чудом выжил при пожаре в Николаевске

Полицейский спас мужчину из горящего дома в Хабаровском крае Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Экипаж полиции вечером патрулировал улицы Николаевска. Проезжая мимо одного из частных домов, правоохранители увидели, как из-под крыши валит черный дым и вырываются языки пламени. Старший сержант полиции Михаил Услонцев не раздумывая выбежал из машины и проник в дом. В это время его напарник, старший лейтенант полиции Александр Шевчук остался около машины, чтобы вызвать пожарных и медиков.

- Внутри дома все было в дыму. Почти ничего не было видно. Полицейскому удалось заметить лежащего на полу мужчину без сознания. Михаил Услонцев подхватил его и вытащил на свежий воздух и передал врачам. Он попытался войти в дом второй раз, но огонь отрезал вход в помещение. Проверить был ли внутри еще кто-то, у него не вышло, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Приехавшие пожарные потушили огонь. Жизни мужчины сейчас ничего не угрожает. За проявленное мужество Михаил Услонцев получит поощрение по решению руководства.

Михаил Услонцев Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

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