Губернатор Магаданской области показал проект нового здания детского дома в Оле Фото: Сергей Носов

Детский дом в поселке Ола Магаданской области ждут преобразования. Здесь появится пристройка, а само здание соцучреждения отремонтируют. Деньги на это регион уже получил. Этот вопрос власти обсудили на рабочем совещании с Корпорацией развития региона.

Новое здание будет состоять из трех этажей. В нем оборудуют кабинеты для учебы, актовые зал, компьютерный класс и мастерские. Запланированы в пристройке и комнаты, где будут жить дети.

- Объект рассматривается как единое целое. Сейчас завершаются все необходимые работы с документами. Одновременно необходим и ремонт старого здания детского дома, - рассказал Сергей Носов, губернатор Магаданской области.

Идею строительства нового здания ранее поддержал полпред президента Юрий Трутнев во время поездки в Магаданскую область. Деньги от Минвостокразвития регион уже получил и направил их на выполнение работ.

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