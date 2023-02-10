В Хабаровске завершился первый этап строительства дамбы
Фото: Правительство Хабаровского края
В краевой столице ведется строительство дамбы в Южном районе города. Работы поделены на три этапа, первый из которых уже завершился. При этом передать его в эксплуатацию планируется только во втором квартале 2023 года. Строительство завершилось на участке от дендрария на Пионерской до Союзной. Здесь осталось только выполнить озеленение территорий.
Второй этап закончится в апреле 2023-го. Сейчас подрядчик выполняет работы, которые ему не удалось провести в прошлом году из-за высокого уровня воды в Амуре.
- Он занимается устройством съездов, укладкой плодородно-растительного слоя грунта, монтажом бордюров и перил, - сказал Олег Сутурин, министр строительства Хабаровского края.
Третий этап сдадут после испытаний понтона-батопорта. Сделать это планируют в третьем квартале этого года. Но опробовать сооружение выйдет, только если уровень воды в реке поднимется до 5,5 метра.
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