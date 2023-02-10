Полицейские задержали подозреваемого в краже трактора в Хабаровском крае Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

В районе имени Лазо задержали подозреваемого в краже трактора. Выяснилось, что мужчина арендовал участок в Екатеринославке и заметил там транспортное средство. В итоге он продал его за 50 тысяч рублей.

Оказалось, стоимость отечественного трактора выше - 100 тысяч рублей. Об этом полиции рассказал хозяин участка, когда заметил, что машины там нет.

Подозреваемого быстро задержали. Ему 48 лет, он нигде не работает и уже был судим. Трактор он продал местному жителю, а вырученные деньги потратил на себя. Полицейские вскоре узнали, где находится транспортное средство. Для нового хозяина криминальная история покупки оказалась неприятным сюрпризом.

Технику вернули владельцу, а в деле предстоит разобраться полиции. Заведено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемого заключили под стражу. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

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