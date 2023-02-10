Резкое потепление ожидает Хабаровский край 11 февраля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Хабаровске 11 февраля резко изменится. Вместо ледяного ветра и сильного мороза в краевую столицу придет потепление. Ночью пройдет небольшой снег. Днем вероятность осадков будет низкой. Столбик термометра покажет до 20 градусов мороза после полуночи, а вот днем потеплеет от -8 до -10. Скорость ветра не поднимется выше 4-9 метров в секунду.

В Хабаровском крае 11 февраля погода также будет снежной, но не на всей территории. Осадки ожидаются в южном и центральном районах. В регионе сила ветра будет достигать 10 метров в секунду.

На юге края будет от -16 до -21 ночью и от -4 до -9 днем. В центральном районе столбик термометра покажет от -16 до -31 ночью, от -7 до -13 днем. На севере похолодает до -38 ночью, а днем температура продержится на уровне 12-22 градусов ниже ноля.

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