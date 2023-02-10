1,6 тысячи семей военнослужащих получили помощь в Хабаровске

1,6 тысяч семей военнослужащих получили помощь в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
В мэрии Хабаровска озвучили промежуточные итоги работы, направленной на оказание помощи семьям военнослужащих. Родные мобилизованных получили единовременную выплату на детей, родителей освободили от платы за детсад и школу, также оказывается адресная поддержка по запросам. Всего в Хабаровске помощь получили 1 607 семей.
- 10 тысяч рублей на покупку топлива получили 30 семей. 353 ребенка освобождены от платы в детсадах. Еще 21 ребенку внеочередно предоставлены места. 403 школьника получают бесплатное питание. По другим вопросам помощь получили 692 семьи, - сказала Лела Круш, начальник управления соцработы с населением Хабаровска.
Еще 35 семей получают поддержку в Центрах помощи. С ними работают психологи, привлекают их к участию в клубах.
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